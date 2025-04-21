الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد مقتل وإصابة 6 جنود، نتنياهو في خطبة نجله: لن يمنعني شيء عن الحضور (فيديو)

نتنياهو فى حفل حناء
نتنياهو فى حفل حناء ابنه، فيتو

تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة انتقادات، بعد أن حضر حفلا عائليا في بلدة مازور وسط إسرائيل تزامنا مع احتجاجات شهدتها البلدة.


وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أن رئيس الوزراء ألغى مشاركته المقررة في حفل بمناسبة ختام عيد الفصح اليهودي، بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 في قطاع غزة.

إلا أن نتنياهو حضر في الوقت ذاته وبنفس البلدة حفل حناء ابنه أفنير قبيل زفافه، الذي استضافته عائلة خطيبته سارة.

وبعد موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، دافع نتنياهو عن نفسه قائلا على منصة "إكس": "لن يمنعني شيء من حضور حفل حناء ابني وتهنئته هو وخطيبته".

وشهدت مازور احتجاجات شارك بها مئات الإسرائيليين مساء السبت، مطالبين بصفقة مع حركة حماس لإخراج 59 رهينة من قطاع غزة مقابل وقف الحرب، وهو ما يرفضه نتنياهو.

ووسط تواجد أمني مكثف، أغلقت الشرطة المنطقة وعملت على منع المتظاهرين من قطع طريق الوصول إلى البلدة الصغيرة، وفي بعض الأحيان اشتبكت معهم.

والسبت أكد نتنياهو موقفه مجددا في خطاب مسجل بالفيديو، مشددا على أن إسرائيل "لن تنهي الحرب قبل أن تدمر حماس في غزة، وتعيد كل رهائنها، وتضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وطبقا لمعلومات إسرائيلية، هناك 24 رهينة على قيد الحياة و35 جثة لرهائن في قطاع غزة، وبينما تطالب إسرائيل بهدنة لاستعادتهم، تصر حماس على صفقة شاملة لوقف الحرب نهائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عيد الفصح اليهودي قطاع غزة حركة حماس

مواد متعلقة

«غزة.. صمود لا ينكسر»، إعلان نتائج الموسم الثالث من ملتقى الأزهر للكاريكاتير والبورتريه

إعلام عبري: اعتقال 11 إسرائيليا حاولوا الدخول إلى قطاع غزة دون تصريح

في كمين كسر السيف المركب، القسام تستهدف قوات إسرائيلية شمال غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا

ads

الأكثر قراءة

أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)

نص اعترافات المتهمين في عصابة سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات

عمرو أديب: الأهلي يفكر في جوميز، وإبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن زيزو

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع السبيط والبربون والجمبري في سوق العبور

بعد مقتل وإصابة 6 جنود، نتنياهو في خطبة نجله: لن يمنعني شيء عن الحضور (فيديو)

شنق نفسه بجنش حديد، انتحار شاب بغرفته في سوهاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية