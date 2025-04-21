خاطر بحياة أمريكيين، زعيم الديمقراطيين يطالب بطرد هيجسيث من منصبه

طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بـ"طرد" وزير الدفاع بيت هيجسيث من منصبه، على خلفية فضيحة تسريبات جديدة.

وقال شومر عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "تفاصيل المعلومات الحساسة ما زالت تتكشف.. لا بد من طرد وزير الدفاع لكن ترامب لا يزال أضعف من أن يتخذ هذا القرار".

واعتبر أن وزير الدفاع عرّض حياة أمريكيين للخطر بعد نشر المعلومات الحساسة.

يأتي ذلك، بعد تقرير عن مشاركة هيجيسث معلومات حول ضربة لليمن، عبر مجموعة على تطبيق الرسائل "سيجنال"، لتكون هذه المرة الثانية التي يجري فيها تسريب معلومات حساسة عبر التطبيق ذاته.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن هيجسيث شارك معلومات شديدة الحساسية حول الهجمات الأمريكية على الحوثي في اليمن، بمحادثة أخرى عبر "سيغنال" ضمت ضمت زوجته وحوالي 12 شخصا من أصدقائه وزملائه.

ويخضع هيجسيث، المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، لتحقيق داخلي في البنتاجون بعد مشاركته معلومات حسّاسة على "سيجنال" في 15 مارس في محادثة شملت صحفيا تمّت دعوته من طريق الخطأ على ما يبدو.

والشهر الماضي، كشفت مجلة "ذا أتلانتيك" أنّ رئيس تحريرها ضُمّ عن طريق الخطأ إلى دردشة على تطبيق "سيجنال" ناقش خلالها مسؤولون بينهم هيغسيث ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز مسألة ضربات جوية في اليمن.

وآنذاك، أثارت تلك الواقعة ضجّة كبيرة، وواجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضيحة بسبب التسريبات.

ولا يزال التحقيق الذي يجريه المفتش العام للبنتاجون حول هذه التسريبات مستمرا.

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