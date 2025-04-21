الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خاطر بحياة أمريكيين، زعيم الديمقراطيين يطالب بطرد هيجسيث من منصبه

زعيم الديمقراطيين،
زعيم الديمقراطيين، فيتو

طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بـ"طرد" وزير الدفاع بيت هيجسيث من منصبه، على خلفية فضيحة تسريبات جديدة.

وقال شومر عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "تفاصيل المعلومات الحساسة ما زالت تتكشف.. لا بد من طرد وزير الدفاع لكن ترامب لا يزال أضعف من أن يتخذ هذا القرار".

واعتبر أن وزير الدفاع عرّض حياة أمريكيين للخطر بعد نشر المعلومات الحساسة.

يأتي ذلك، بعد تقرير عن مشاركة هيجيسث معلومات حول ضربة لليمن، عبر مجموعة على تطبيق الرسائل "سيجنال"، لتكون هذه المرة الثانية التي يجري فيها تسريب معلومات حساسة عبر التطبيق ذاته.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن هيجسيث شارك معلومات شديدة الحساسية حول الهجمات الأمريكية على الحوثي في اليمن، بمحادثة أخرى عبر "سيغنال" ضمت ضمت زوجته وحوالي 12 شخصا من أصدقائه وزملائه.

ويخضع هيجسيث، المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، لتحقيق داخلي في البنتاجون بعد مشاركته معلومات حسّاسة على "سيجنال" في 15 مارس في محادثة شملت صحفيا تمّت دعوته من طريق الخطأ على ما يبدو.

والشهر الماضي، كشفت مجلة "ذا أتلانتيك" أنّ رئيس تحريرها ضُمّ عن طريق الخطأ إلى دردشة على تطبيق "سيجنال" ناقش خلالها مسؤولون بينهم هيغسيث ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز مسألة ضربات جوية في اليمن.

وآنذاك، أثارت تلك الواقعة ضجّة كبيرة، وواجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضيحة بسبب التسريبات.

ولا يزال التحقيق الذي يجريه المفتش العام للبنتاجون حول هذه التسريبات مستمرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الدفاع بيت هيجسيث طرد وزير الدفاع الحوثى اليمن

مواد متعلقة

شارك خطة ضرب الحوثي مع زوجته، هل يتم إقالة وزير الدفاع الأمريكي؟

وزير الدفاع السعودي في إيران، ورسائل ود متبادلة بين المرشد والملك سلمان

فضيحة سيجنال تتسبب فى تحقيقات وإقالات، حرب اليمن تهز أركان إدارة ترامب

أخبار كاذبة، ترامب يكشف مصير كبار موظفي إدارته بعد فضيحة سيجنال
ads

الأكثر قراءة

أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي بعد القبض على سارة خليفة (فيديو)

حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة

عمرو أديب: الأهلي يفكر في جوميز، وإبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن زيزو

ابنة سليمان عيد تروي اللحظات الأخيرة في حياة والدها (فيديو)

شارك خطة ضرب الحوثي مع زوجته، هل يتم إقالة وزير الدفاع الأمريكي؟

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية