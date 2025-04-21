جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة بشم النسيم

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب والمدير السابق لمعهد القلب القومي، من الإفراط في الفسيخ والرنجة في شم النسيم.

الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين

وأشار إلى أن الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين.

ونصح مرضى السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول هذه الأسماك المملحة لما لها من آثار ضارة على صحتهم.

وأضاف أنه بخصوص الأصحاء الراغبين في تناول الفسيخ لابد من اتباع هذه النصائح:

الخضراوات الطازجة

١- الإكثار من الخضراوات الطازجة مثل " البصل الأخضر" و"الخس" مع الفسيخ لما للخضراوات من خواص مضادة للأكسدة وقدرة على امتصاص السموم من الجسم



٢- عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة بحيث لا يتجاوز 150 جرامًا في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحية قد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي وسوء الهضم والحموضة، وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلى حد التسمم.

٣- التأكيد على ضرورة مقاطعة الأسماك المملحة من الذين يعانون من أمراض القلب، والشريان التاجي وهبوط القلب وارتفاع الضغط حيث تتعارض هذه الحالات مع الملح، وأولها المرضى الذين يعانون هبوطا في القلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان ضرورة الابتعاد تماما عن الفسيخ لأن تناوله يسبب لمرضى القلب هبوطا حادا وارتشاحا رئويا متفاقمًا وهبوطا عاما من الممكن أن يدخل بموجبها المريض العناية المركزة وتظهر الاعراض علي هؤلاء المرضي في صورة تورم في القدمين والبطن وقد يتفاقم إلي احتقان رئوي حاد وأوديما رئوية خطيرة جدًا وكذلك مرضي الضغط المرتفع

وأكد أن تناول هذه الأسماك بهذه الكميات من الأملاح يؤدي إلى أعراض قد تنتهي بذبحة صدرية وارتشاح في المخ وينصح هذه الشريحة من المرضى بعدم الاقتراب من هذه الأسماك بكل أنواعها تفاديا لعواقب وخيمة وحتى لا تحدث وعكات صحية غير محمودة العواقب.

وأشار إلى أن مشكلة التسمم الناتج عن أكل الفسيخ فهي ناتجة من طريقة التحضير غير السليمة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ وعدم تركه وقتا كافيا لمدة لا تقل عن 30 يوما.

وجدير بالذكر أن السموم الموجودة بالفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة مرتفعة جدا.

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