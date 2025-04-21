"كنت سهل في كل حاجة إلا فراقك"، حمدي الميرغني يرثي خاله الراحل سليمان عيد

رثى الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، خاله الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

حمدي المرغني يودع سليمان عيد

وقال “الميرغني”: “وداعًا يا خال..كنت مثالي في كل شيء.. كنت أبا مثاليا، كنت زوجا مثاليا، كنت أخا مثاليا، كنت صاحبا مثاليا كنت فنانا مثاليا، كنت إنسانا مثاليا”.



وأضاف: “كنت بتسعى ليا في بداياتي والله أكتر مما كنت بسعى لنفسي كنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا وكنت دايمًا تقدملي نصايح لآخر لحظة ما بينا، مفيش واحد كان يعرف إني قريبك إلا لما يحبني من قبل ما يتعامل حتى معايا مفيش واحد إلا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك الغير محدودة مفيش إنسان واحد زعل منك لحظة”.

واختتم الميرغني حديثه: “هفضل فخور طول عمري إني قريبك كنت سهل في كل حاجة يا خال إلا في فراقك كنت وستظل صعب أوي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته”.



واستيقظ المصريون صباح أمس الجمعة الماضية، على خبر وفاة الفنان سليمان عيد الذي رسم البسمة على وجه جمهوره لخفة ظله فى عالم الفن، متأثرًا بأزمة صحية، حيث توقفت عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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