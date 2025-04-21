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ثقافة وفنون

ابنة سليمان عيد تروي اللحظات الأخيرة في حياة والدها (فيديو)

الفنان الراحل سليمان
الفنان الراحل سليمان عيد، فيتو

كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل سليمان عيد، اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أن والدها لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سوى مشكلة صغيرة في القلب كان يتعايش معها منذ 30 عاما.

هل كان يعاني سليمان عيد من أي مشكلة صحية؟

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "والدي الفنان سليمان عيد مكنش بيشتكي من أي حاجة ومرة واحدة وقع".

 

معاناة سليمان عيد من ضعف عضلة القلب

ولفتت: "سليمان عيد كانت عضلة قلبه ضعيفة ولكنه كان يتعايش مع تلك المشكلة منذ 30 عاما، وكان يحصل على أدوية".

 

ولفتت: "بابا كان لسه مخلص صيام الستة البيض يوم الخميس وراح صلى الفجر في المسجد وبعدين رجع البيت نام شوية وبعدين لما صحى دخل الحمام وبعدها وقع، وأمي هي من اكتشفت وفاته".

وتابعت: "سليمان عيد لم ينجب سوى أنا وأخي عبد الرحمن".
 

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