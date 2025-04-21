ابنة سليمان عيد تروي اللحظات الأخيرة في حياة والدها (فيديو)

كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل سليمان عيد، اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أن والدها لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سوى مشكلة صغيرة في القلب كان يتعايش معها منذ 30 عاما.

هل كان يعاني سليمان عيد من أي مشكلة صحية؟

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "والدي الفنان سليمان عيد مكنش بيشتكي من أي حاجة ومرة واحدة وقع".

معاناة سليمان عيد من ضعف عضلة القلب

ولفتت: "سليمان عيد كانت عضلة قلبه ضعيفة ولكنه كان يتعايش مع تلك المشكلة منذ 30 عاما، وكان يحصل على أدوية".

ولفتت: "بابا كان لسه مخلص صيام الستة البيض يوم الخميس وراح صلى الفجر في المسجد وبعدين رجع البيت نام شوية وبعدين لما صحى دخل الحمام وبعدها وقع، وأمي هي من اكتشفت وفاته".

وتابعت: "سليمان عيد لم ينجب سوى أنا وأخي عبد الرحمن".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.