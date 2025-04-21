ملايين الدولارات، عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف مصادر دخل النادي

كشف محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي عن مصادر دخل النادي والانتعاشة المالية التي يعيشها.

وقال محمد الدماطي في تصريحات تلفزيونية: إذا تحدثنا عن موارد الأهلي، نحن نشارك في كأس العالم للأندية كل موسم وتدخل لنا عوائد دورية، وعقود الرعاية الأكبر في الشرق الأوسط وأربعة فروع للنادي.

وأضاف: كل هذا العمل ولا نحتاج أن نبرر ونقول من أين ميزانية النادي، الأهلي حصل على من 6 إلى 8 ملايين دولار من المشاركة في بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية بنسختها القديمة، وسيدخل للأهلي 9 ملايين دولار من المشاركة في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد.

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