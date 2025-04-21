الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ملايين الدولارات، عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف مصادر دخل النادي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كشف محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي عن مصادر دخل النادي والانتعاشة المالية التي يعيشها.

وقال محمد الدماطي في تصريحات تلفزيونية: إذا تحدثنا عن موارد الأهلي، نحن نشارك في كأس العالم للأندية كل موسم وتدخل لنا عوائد دورية، وعقود الرعاية الأكبر في الشرق الأوسط وأربعة فروع للنادي.

 

وأضاف: كل هذا العمل ولا نحتاج أن نبرر ونقول من أين ميزانية النادي، الأهلي حصل على من 6 إلى 8 ملايين دولار من المشاركة في بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية بنسختها القديمة، وسيدخل للأهلي 9 ملايين دولار من المشاركة في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

في كأس العالم للأندية مجلس ادارة الأهلي محمد الدماطي ملايين الدولارات ميزانية النادي الاهلي نادي الاهلي

مواد متعلقة

فالفيردي يدخل قائمة الكبار في ريال مدريد

تعادل سلبي بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

دي بروين: شعرت بالصدمة من قرار مانشستر سيتي

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

ريال مدريد يبدأ المفاوضات مع خليفة أنشيلوتي

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد ليستر سيتي قبل لقاء اليوم

3 أضعاف راتبه، تفاصيل عرض الهلال السعودي الخيالي للتعاقد مع مدرب إنتر ميلان

تألق بعد الاعتزال، برشلونة يجدد عقد حارسه تشيزني
ads

الأكثر قراءة

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي بعد القبض على سارة خليفة (فيديو)

حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

العقوبة المتوقعة على سارة خليفة حال ثبوت تهمة جلب المخدرات من الخارج

الاحتلال ينفي وقوع حادث أمني على الحدود مع مصر

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالانتصار على الخصوم

المزيد
الجريدة الرسمية