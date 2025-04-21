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ليلة شم النسيم، إقبال كبير على مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (فيديو وصور)

مطاعم الفسيخ والرنجة،
مطاعم الفسيخ والرنجة، فيتو
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 شم النسيم، شهدت مطاعم تناول الفسيخ والرنجة في منطقة السيدة زينب زحامًا لافتًا، حيث توافد الزبائن لتناول الأطباق التقليدية الجاهزة، مثل الرنجة المدخنة وسلطة الرنجة المُحضّرة مسبقًا.

إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (1)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (1)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (2)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (2)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (3)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (3)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (4)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (4)

وامتلأت الطاولات بروّاد المكان، في أجواء احتفالية مميزة، تعكس شغف المصريين بهذه الطقوس المرتبطة بالربيع. وأكد عدد من العاملين بالمطاعم أن الإقبال هذا العام بدأ مبكرًا، خاصة من العائلات والشباب، وسط تفضيل واضح للأطباق الجاهزة على إعدادها في المنزل، لما تتميز به من تنوع في طرق التقديم.
 

أسعار أطباق الرنجة والفسيخ


شهدت أسعار أطباق الرنجة والفسيخ هذا الموسم تباينًا ملحوظًا لتناسب مختلف الفئات، حيث يبدأ سعر طبق الرنجة الصغير من 80 جنيهًا، بينما يصل متوسط الحجم إلى 110 جنيهات، والكبير إلى 140 جنيهًا. أما سلطة الرنجة، فتتراوح أسعارها بين 100 و160 جنيهًا حسب الحجم.

إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (5)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (5)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (6)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (6)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (7)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (7)

وجاءت أطباق البطارخ المُملحة بأسعار تبدأ من 100 جنيه للطبق الصغير، و130 للمتوسط، وتصل إلى 170 جنيهًا للكبير. كذلك تتراوح أسعار سلطة البطارخ ما بين 130 و180 جنيهًا. وارتفعت أسعار أطباق “الميكس” لتبدأ من 130 جنيهًا وتصل إلى 220 جنيهًا.

وبالنسبة للفسيخ، فسجلت الأسعار 180 جنيهًا للطبق الصغير، 200 للمتوسط، و300 جنيه للطبق الكبير.

إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (8)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (8)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (9)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (9)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (10)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (10)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (11)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (11)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (12)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (12)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (13)
إقبال كبير علي مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (13)

كما لم تَخْلُ المائدة من أطباق البطاطس، التي تراوحت أسعارها ما بين 30 و80 جنيهًا، حسب الحجم.

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الرنجة والفسيخ الفسيخ والرنجة منطقة السيدة زينب شم النسيم
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