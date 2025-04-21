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بعد تخفيضها، أسعار البيض والدواجن واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار الدواجن، والبيض التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة أعياد شم النسيم والربيع، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. 

 

تخفيض أسعار البيض والدواجن 

 

وقررت وزارة التموين تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا. 

كما قررت تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 جنيهًا إلى 125 جنيهًا. 

 

ومن المقرر طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.

 

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 

 

وفي الوقت الذي يتجاوز فيه أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الخارجية 450 جنيه للكيلو، تطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 30%، حيث يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي: 

 

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

 

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيهات

 

كيلو اللحوم الهندي بسعر  195 جنيهًا

 

وتأتي هذه الخطوات  في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الرسمية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السلع المختلفة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودة المنتج وتنوعه.

 

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أسعار اللحوم الطازجة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية أسعار البيض والدواجن اسعار البيض اعياد شم النسيم

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