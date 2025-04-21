الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تزامنًا مع شم النسيم، ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 15 جنيها إلى 21 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 14 إلى 22 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 8 إلى 15 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 12 إلى 16 جنيها.
  4. تراوح سعر البامية من 65 إلى 75 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 12 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 10 إلى 13 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 32 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 70 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 30 جنيها إلى 40 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي بعد القبض على سارة خليفة (فيديو)

حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة

عمرو أديب: الأهلي يفكر في جوميز، وإبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن زيزو

ابنة سليمان عيد تروي اللحظات الأخيرة في حياة والدها (فيديو)

شارك خطة ضرب الحوثي مع زوجته، هل يتم إقالة وزير الدفاع الأمريكي؟

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية