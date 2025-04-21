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تعليق غير متوقع من لميس الحديدي بعد القبض على سارة خليفة (فيديو)

لميس الحديدي وسارة
لميس الحديدي وسارة خليفة، فيتو

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على القبض على سارة خليفة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، قائلة: "هي كانت اسمها بيطلع في التليفزيون وعندها برامج في محطات مختلفة وكانت مرتبطة بكهربا نجم النادي الأهلي السابق".

 

تهمة سارة خليفة

وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "في النهاية اتقبض على سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات".

 

دهشة لميس الحديدي من قصة سارة خليفة

وتابعت: "موضوع سارة خليفة فكرني بالباطنية، دايما موضوع المخدرات والمتهمين فيه بيكونوا من الرجال، المرة دي المتهمة امرأة وسيدة حسناء وكان عندها برامج".

 

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة


وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

 

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