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عمرو أديب: الأهلي يفكر في جوميز، وإبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن زيزو

عمرو أديب وابراهيم
عمرو أديب وابراهيم فايق، فيتو

قال الإعلامي عمرو أديب: "أي حاجة من ريحة الزمالك عليها سكر، وزي ما الأهلي خد إمام عاشور وبن شرقي وزيزو، دلوقتي بيفكر في جوميز مدرب الفتح السعودي اللي كان مدرب الزمالك".


عمرو أديب يوجه رسالة لإدارة النادي الأهلي

وتابع خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا كمان قولتلهم أنا زملكاوي وخدوني الأهلي".
 

وأضاف: "الزمالك بمن حضر ولا يهمه أحد وأنا بشجع الزمالك مش زيزو، احنا بقالنا مليون سنة بنخسر وهو زيزو كان جابلنا ايه يعني".

 

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة في ملف زيزو

من جانبه اقتحم الإعلامي إبراهيم فايق، استوديو البرنامج، لتناول الفسيخ والرنجة مع عمرو أديب، وصرح قائلا: "والد زيزو قال لمسئولي الزمالك في مرحلة ما أنا مش هتكلم في التفاوض على تجديد العقد طالما حسين لبيب رئيسا للزمالك".


 

ولفت “فايق”: "الأهلي بدأ في ملف زيزو منذ شهر يناير، والزمالك كان في إيده يخلص تجديد العقد من بدري بس اتأخر".

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عمرو أديب زيزو الأهلي جوميز الزمالك حسين لبيب إبراهيم فايق

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