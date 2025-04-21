أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)

محمد رمضان، شهد حفل محمد رمضان الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلقاء معجب جواز السفر المصري عليه أثناء غنائه على المسرح.

معجب يلقي الباسبور المصري على محمد رمضان

وجاء رد فعل الفنان محمد رمضان بأن التقط الباسبور وقبَّله ووضعه على صدره ورأسه وأعطاه مرة أخرى إلى صاحبه.

ويحيي الفنان محمد رمضان، حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي هذا الحفل بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا بعد ظهوره بملابس تشبه بدلة الرقص في حفله الأخير.

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