بعد انتهاء هدنة عيد الفصح، انفجارات تهز مدنا أوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الإثنين، بسماع انفجارات في عدة مدن أوكرانية منها ميكولايف وخيرسون جنوبي البلاد، وذلك مع نهاية هدنة "عيد الفصح".

وذكر عمدة ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش عبر "تيليجرام"، أن "انفجارات سمعت في ميكولايف".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الأحد، الاتّهامات بخرق هدنة "عيد الفصح" القصيرة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يوم ووافق عليها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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