الحوثي: استشهاد وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قصف جوي أمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 شهيدا وجريحًا، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.



وقالت وزارة الصحة في حكومة جماعة الحوثي، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء ارتفعت إلى 12 شهيدا و30 جريحًا".

وأضافت أن "الحصيلة غير نهائية وفرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".

وبوقت سابق من أمس أفاد مصدر يمني بأن مقاتلات أمريكية استهدفت بغارة منزلًا في مديرية شعوب وسط العاصمة، ضمن 10 غارات توزعت بـ 6 غارات على جبل نُقم شرق العاصمة، وجبل عَطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة، ومقر صندوق النظافة في منطقة عصر غرب العاصمة، و3 غارات على مديرية الجُوبة في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، فيما استهدفت سلسلة غارات أخرى جزيرة كمران في محافظة الحديدة (غرب البلاد)، حسب وسائل إعلام جماعة الحوثيين.



وتأتي الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومأرب والحديدة غداة إعلان "أنصار الله" استشهاد وإصابة 7 أشخاص إثر قصف جوي أمريكي استهدف بأكثر من 40 غارة العاصمة والمحافظتين ذاتهما.



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