أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الفطر، وفاة سكرتير عام محافظة القليوبية داخل المسجد بشكل مفاجئ، صدمة جديدة للزمالك وبيراميدز

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول أيام العيد، السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء تكريما لهم ولأسرهم

يتناول الرئيس السيسي بعد قليل الإفطار مع أبناء الشهداء تكريمًا لهم ولأسرهم كما يشهد الرئيس السيسي عرضًا فنيًّا.

وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه

توفي منذ قليل اللواء محمد صلاح السكرتير العام بمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه داخل مستشفى المنصورة الدولي.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

فلسطين تسيطر على صلاة العيد الفطر المبارك بمساجد القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

شهدت صلاة عيد الفطر المبارك 2025، بمساجد القاهرة والجيزة، تعبير المصلين عن دعمهم لأهالي فلسطين في ظل مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي.

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

يتناول الرئيس السيسي بعد قليل الإفطار مع أبناء الشهداء تكريمًا لهم ولأسرهم كما يشهد الرئيس السيسي عرضا فنيا.

بينهم أفراد فى القوات المسلحة، سرقة بيانات 42 مليون عميل في بنك إيراني

ادّعت مجموعة قراصنة إلكترونيين، مساء أمس الأحد، اختراق بيانات 42 مليون عميل في بنك "سبه"، أحد أهم البنوك الإيرانية الحكومية، من بينهم أفراد في القوات المسلحة الإيرانية.

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، مفاجآت خطيب لخطيبته خلال تواجدهما لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025، بعيدية رومانسية.

الداخلية تحبط إغراق الأسواق بأكثر من 100 مليون قطعة ألعاب نارية ( صور )

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، توجيه حملات مكبرة استهدفت مصنعى ومتاجرى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية.

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة أداء الرئيس السوري أحمد الشرع لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق.

لأول مرة في تاريخه، الذهب يكسر حاجز الـ 3100 دولار بسبب التوترات التجارية

تخطت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

العربيات اتعجنت، الدفع بسيارات إسعاف لنقل مصابي ووفيات حادث طريق صلاح سالم (فيديو)

يشهد طريق صلاح سالم التابع لقسم شرطة مدينة نصر زحامًا مروريًّا بعد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات ووقوع مصابين ووفيات.

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة بتقلبات جوية مفاجأة.

ملايين المصريين يدعمون القيادة السياسية تجاة القضية الفلسطينية (فيديو)

احتشد ملايين المواطنين المصريين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية لدعم القيادة السياسية تجاة القضية الفلسطينية.

حالة صدمة، انهيار زوجة ونجل سكرتير عام الدقهلية داخل مستشفى المنصورة بعد إعلان وفاته

وصلت الآن زوجة ونجل اللواء محمد صلاح السكرتير العام بمحافظة الدقهلية في حالة انهيار وصدمة مستشفى المنصورة الدولي بعد تلقيها خبر سقوط زوجها داخل مسجد النصر عقب صلاة عيد الفطر.

أول رد رسمي من النادي الأهلي على قرارت رابطة الأندية

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا عبر حسابه الرسمي للتعليق علي قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن أزمة مباراة القمة 130.

الخامنئي فى خطبة العيد: ردّ إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى علي الخامنئي، اليوم الإثنين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أن في هذه المنطقة هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

شهدت احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك بساحة جامع عمرو بن العاص، بمنطقة مصر القديمة، سيطرت القصات الغريبة بين الأطفال.

رسميا، نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك".

رابطة الأندية تصدم الزمالك وبيراميدز: لا يجوز الاستئناف على قرارات مباراة القمة الأخيرة

كشف مصدر في رابطة الأندية أن قرار الرابطة بشأن مباراة الزمالك والأهلي نهائي ولا يجوز الاعتراض أو الاستئناف عليها وفق المادة 63.

وفاة والدة حاكم أم القيوين الإماراتية وإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

نعى الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الإماراتية المغفور لها والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي التي وافتها المنية اليوم.

بيان ناري من بيراميدز بعد تراجع رابطة الأندية عن عقوبات الأهلي

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة، بالتراجع عن خصم النقاط الثلاث من الأهلي، مؤكدًا قراره بالاتجاه نحو التصعيد قانونيًّا داخليًّا وخارجيًّا من أجل الحفاظ على حقوقه المشروعة.

بزيه التقليدي ونظارته الشمسية، طفل يمني يخطف الأنظار في صلاة العيد بعمرو بن العاص (صور)

تصدر طفل يمني صغير المشهد خلال صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في جامع عمرو بن العاص، حيث ارتدى الزي التقليدي اليمني الأنيق وزين إطلالته بنظارة شمسية عصرية، مما جعله محط أنظار المصلين.

جدل نهاية "وتقابل حبيب" تخرج مؤلفها عمرو محمود ياسين عن شعوره

رد المؤلف عمرو محمود ياسين على ما تم تداوله حول تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب، والذي انتهى عرضه أمس، قائلًا: "طب علشان بس نحسم الأمور قسمًا بالله قسمًا، قسمًا بالله أنا ما غيرتش نهاية مسلسل وتقابل حبيب".

بعد واقعة مطعم قصر المندي، ماذا قال قانون حيازة الحيوانات الخطرة عن هذه الحالة؟

بعد واقعة مطعم قصر المندي التي انفجرت أحداثها بسبب دخول أحد الأشخاص بصحبة كلب شرس إلى فرع المطعم بمصر الجديدة وحدثت مشاجرة بين صاحب المطعم بمشاركة العمال وحائز الكلب ووقوع إصابات، يتساءل البعض عن مدى قانونية اصطحاب الكلاب الشرسة بالشوارع.

أخلاق حماس وأخلاقهم، مدرب لياقة بدنية شهير في إسرائيل يعتدي جنسيا على أسيرة مفرج عنها من غزة

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال مدرب لياقة بدنية شخصي بشبهة اغتصاب متدربة تبلغ من العمر 20 عامًا في تل أبيب.

بعد اعتزال محمد سامي، مي عمر تحسم مصيرها في الأعمال الدرامية

عد قرار زوجها محمد سامي اعتزال إخراج الأعمال الدرامية، خرجت زوجته الفنانة مي عمر لترد على منتقدي أعمالها الفنية ونجاح مشوارها الفني، حيث ربط بعض المشاهدين نجاح الفنانة بزوجها محمد سامي الذى دائمًا كان يمنحها الأدوار المختلفة.

على غرار حادث الفيوم، 3 أسود تفترس حارسا في حديقة حيوان بالجزائر

شهدت ولاية تلمسان الجزائرية فاجعة أليمة راح ضحيتها حارس بحديقة الحيوانات المغلقة الموجودة ببلدية منصورة.

الواقعة الثانية في ليلة العيد، شاب يتخلص من حياته شنقا في الأقصر

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره، مهتز نفسيًّا، على التخلص من حياته شنقًا بحبل غسيل علقه في المروحة، داخل منزله بالحبيل في الأقصر، في ليلة عيد الفطر المبارك.

لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، وصايا معهد التغذية في أول يوم العيد

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يكون الجسم قد تأقلم مع نظام غذائي مختلف عن العادة خلال باقي أيام العام.

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، مفاجآت خطيب لخطيبته خلال تواجدهما لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025، بعيدية رومانسية.

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