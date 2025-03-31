أخلاق حماس وأخلاقهم، مدرب لياقة بدنية شهير في إسرائيل يعتدي جنسيا على أسيرة مفرج عنها من غزة

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال مدرب لياقة بدنية شخصي بشبهة اغتصاب متدربة تبلغ من العمر 20 عامًا في تل أبيب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، تم تقديم شكوى استثنائية ضد مدرب لياقة يتمتع بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوصف بمدرب "المشاهير"، في الثلاثينيات من عمره يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى تفتيش الشرطة منزل المدرب قبل إلقاء القبض عليه.

وكشفت منصات ووسائل إعلام عبرية وصحفي مستقل أن اسم المشتكي في قضية الاغتصاب هي ميا شيم، الأسيرة الإسرائيلية السابقة التي تم إطلاق سراح بموجب صفقة تبادل من قطاع غزة.

وتم إطلاق سراح ميا شيم (21 عامًا) في أواخر نوفمبر الماضي، في الهدنة الأولى بين إسرائيل وحماس، وسبق أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تخضع للعلاج من إصابة في ذراعها.

מזעזע: הנאנסת בפרשיית מאמן הכושר בתל אביב - חטופה שחזרה מהשבי!: פרסום ראשון בדניאל עמרם ללא צנזורה: מתברר כעת כי לא רק שמדובר במאמן כושר מוכר שמקודם על ידי כל הסלבס, אלא שהנאנסת לכאורה שהגישה תלונה במשטרה נגדו היא חטופה שחזרה משבי החמאס, כן כן, ועל פי טענתה הוא סימם אותה וביצע בה… pic.twitter.com/5TVUV3klt9 — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) March 29, 2025

وبعد إطلاق سراحها زعمت شيم في مقابلة صحفية إن "مقاومًا كان يغتصبها بعينيه على مدار الساعة. كنت أخشى التعرض للاغتصاب"، وهو الأمر الذي نفاه أسرى إسرائيليون آخرون تحدثوا عن حسن معاملة عناصر "القسام" لهم وأخلاقهم العالية.

وبحسب المنصات، فإن شيم أخبرت أصدقاءها أنها التقت المدرب من خلال معارف مشتركين، وزعمت أنه أعطاها مخدرات واغتصبها بشدة.

BREAKING: Mia Schem, who said Hamas "raped her with their eyes" and "there are no innocent civilians in Gaza", has now actually been drugged and raped by an Israeli fitness trainer pic.twitter.com/JysxhvwE7V — ☀️👀 (@zei_squirrel) March 29, 2025

ولفتت المنصات إلى أن شيم ألغت حفل زفافها بعد 4 أشهر من خطوبتها، والذي كان مقررًا في 24 مارس الحالي، وهو بالفعل ما كانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد نشرته في ذلك التاريخ.

وقد أدت التفاصيل الجديدة، إلى تعقيد التحقيق بشكل كبير، حيث تقوم الشرطة بفحص كل السبل الممكنة، ويتوافق ذلك، مع ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية كان، بأن الشرطة تواجه صعوبات في التحقيق، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى مزاعم تعاطي المخدرات خلال الاغتصاب.

وبحسب بعض المنصات الإعلامية الإسرائيلية قد تكون شكوى الاغتصاب، أكذوبة جديدة صنعتها شيم، بسبب رغبتها في لفت الأنظار، والحصول على الشهرة.

وبأمر من المحكمة، تم فرض حظر كامل على نشر كل تفاصيل التحقيق في قضية الاغتصاب، ومُنعت وسائل الإعلام من تداول الأسماء.

وكشفت بيانات مكتب النائب العام الإسرائيلي بشأن الاعتداءات الجنسية، تسجيل 4298 شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي خلال عام 2023.

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