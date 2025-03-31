وفاة والدة حاكم أم القيوين الإماراتية وإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

نعى الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الإماراتية المغفور لها والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي التي وافتها المنية اليوم.



وأصدر ديوان أم القيوين تضمن ما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم".

ويعلن ديوان حاكم أم القيوين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ3 أيام اعتبارًا من اليوم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون». وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين.

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