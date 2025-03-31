ملايين المصريين يدعمون القيادة السياسية تجاة القضية الفلسطينية (فيديو)

احتشد ملايين المواطنين المصريين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية لدعم القيادة السياسية تجاة القضية الفلسطينية.



وأعلن المحتشدون رفض مخطط التهجير رافعين العلم الفلسطيني، على أنغام الأغاني وموسيقى التراث الفلسطيني.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ الشعب المصري بعيد الفطر قائلًا: “أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائمًا وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع”.



وشهد جامع الأزهر الشريف فجر اليوم الإثنين، توافد جموع المصلين من مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء روحانية مهيبة، حيث امتلأت ساحات الجامع وأروقته بالمصلين.

تكبيرات العيد

وانطلقت تكبيرات العيد من مآذن الجامع، لترددها حناجر الآلاف من المصلين وراء أمام الجامع بعد انتهائهم من أداء صلاة الفجر، الذين ابتهلوا إلى الله تعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات.

حكم صلاة العيد

بدورها أوضحت دار الإفتاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستحب أداؤها للرجال والنساء، فهي تجمع المسلمين في أجواء من البهجة والتقوى.

وقد ورد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" (متفق عليه).



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