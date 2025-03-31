بعد واقعة مطعم قصر المندي، ماذا قال قانون حيازة الحيوانات الخطرة عن هذه الحالة؟

بعد واقعة مطعم قصر المندي التي انفجرت أحداثها بسبب دخول أحد الأشخاص بصحبة كلب شرس إلى فرع المطعم بمصر الجديدة وحدثت مشاجرة بين صاحب المطعم بمشاركة العمال وحائز الكلب ووقوع إصابات، يتساءل البعض عن مدى قانونية اصطحاب الكلاب الشرسة بالشوارع.

وحدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة الجديد عددًا من الحالات التي يلتزم فيها حائز الحيوانات الخطرة إبلاغ السلطات المختصة وفق هذا القانون.

وحسب المادة 6 يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة الجديد

وحسب المادة 5 من القانون، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

كما حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة وهي الحيوانات التي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.



أما حائز الحيوان فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت.



حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة

ونص القانون على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.



ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.



الحيوانات الخطرة، ونصت المادة 3 على أن حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

فيما نصت الرابعة على ان يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

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