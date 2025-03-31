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محافظات

الواقعة الثانية في ليلة العيد، شاب يتخلص من حياته شنقا في الأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره، مهتز نفسيًّا، على التخلص من حياته شنقًا بحبل غسيل علقه في المروحة، داخل منزله بالحبيل في الأقصر، في ليلة عيد الفطر المبارك.

 

شاب ينهي حياته شنقا في الأقصر بليلة عيد الفطر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع شاب يدعى «محمد ابراهيم محمد» 25 عامًا، مقيم بناحية نجع حسب ربه بقرية الحبيل دائرة مركز شرطة الأقصر «البياضية»، تخلص من حياته شنقًا بحبل في المروحة، داخل منزله بالطابق الثاني.


وأفادت المعلومات الأولية أن الشاب العشريني له تاريخ مرضي نفسي منذ أعوام، وقام بإنهاء حياته شنقًا داخل غرفة بالطابق الثاني بمسكنه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي للعرض على الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

وكان الأهالي بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر عثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها داخل بيارة صرف صحي تابعة لأحد المنازل، مساء الأحد ليلة عيد الفطر المبارك، وكان مبلغًا باختفائها منذ 4 أيام.

 

وتلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بالعثور على جثة السيدة «سمية قناوي رياض حسن» 55 عامًا مقيمة قرية الضبعية بدائرة القرنة غرب الأقصر، مقتولة وملقاة في بيارة صرف صحي بذات الناحية بعد اختفائها.

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