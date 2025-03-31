جدل نهاية "وتقابل حبيب" تخرج مؤلفها عمرو محمود ياسين عن شعوره

رد المؤلف عمرو محمود ياسين على ما تم تداوله حول تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب، والذي انتهى عرضه أمس، قائلًا: "طب علشان بس نحسم الأمور قسمًا بالله قسمًا، قسمًا بالله أنا ما غيرتش نهاية مسلسل وتقابل حبيب".



وكتب مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب"، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "وإن من أول لحظة والسطر الأساسي لهذه القصة أن ليل وفارس يتجوزوا في النهاية لا أنا رضخت لضغط جماهيري ولا أنا غيرت حاجة في النقطه دي".



وأضاف: "عشان بس إيه عمال أشوف كلام يقول لك إن احنا غيرنا، لا يا باشا ما غيرناش وأنا الحمد لله عمري ما بعمل إلا اللي أنا مقتنع بيه".

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب"، قد فاجأت متابعي المسلسل بزواج كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في لحظات مليئة بالرومانسية، ليختتم العمل بمشهد سعيد حيث نكتشف أن ياسمين عبد العزيز حامل، ويقرر كريم فهمي أن يسمي ابنه عمر، في ختام دافئ ومؤثر للعمل.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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