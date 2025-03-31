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على غرار حادث الفيوم، 3 أسود تفترس حارسا في حديقة حيوان بالجزائر

3 أسود تفترس حارسا
3 أسود تفترس حارسا في حديقة حيوان، فيتو

شهدت ولاية تلمسان الجزائرية فاجعة أليمة راح ضحيتها حارس بحديقة الحيوانات المغلقة الموجودة ببلدية منصورة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الواقعة حدثت أثناء أداء الحارس عمله داخل الحديقة، حيث كان بصدد تقديم الأكل للأسود، فهجمت عليه وافترسته، مما أدى إلى وفاته، فيما لم يتم تحديد سبب الهجوم عليه.

وأوضحت صحيفة "النهار" أن حديقة الحيوانات الموجودة ببلدية منصورة ولاية تلمسان مغلقة منذ سنة 2021 بقرار ولائي لعدة أسباب، منها إيواء الحيوانات المعروضة للجمهور في أماكن ضيقة.

وعلى الرغم من إغلاق حديقة الحيوانات أمام الجمهور، واصل موظفو الحديقة رعاية العديد من أنواع الحيوانات البرية والغريبة التي تستضيفها.

وما حدث مؤخرًا في تلمسان، يذكِّر بحادثة مماثلة وقعت في نهاية شهر يناير في مصر، عندما هاجم أسد حارس حديقة حيوان كان يرعاه منذ عدة سنوات في محافظة الفيوم، ثم التهمه.

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ولاية تلمسان الجزائرية الجزائر حديقة الحيوانات بلدية منصورة أسد

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