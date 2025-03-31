ما لحقش يفرح، رابطة الأندية تصدم الأهلي بفرمان لا رجعة فيه بشأن مباراة القمة

كشف مصدر في رابطة الأندية أن قرار الرابطة بشأن مباراة الزمالك والأهلي نهائي ولا يجوز الاعتراض أو الاستئناف عليها وفق المادة 63.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

وأعرب مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك، عن غضبه الشديد، من القرارات الجديدة لرابطة الأندية المصرية.

مدحت العدل

وكتب العدل عبر موقع فيسبوك: "الرياضة في مصر يحكمها قانون إيكا، بيان رابطة الأندية هو فضيحة بكل المقاييس، أحمد دياب رئيس الرابطة يجب أن يقدم استقالته فورًا".

وأتم: "أي محاولة للالتفاف حول عقوبة الأهلي المنسحب، بخلاف ما حدث للزمالك العام الماضي، هي فضيحة".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًّا بعد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11 مارس الجاري.

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرار ات رابطة الأندية التي اتٌخذت في هذا الشأن.

ويتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي.

وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي.

وختامًا وكما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف عاجزًا عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديدًا بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا قبل قليل جاء نصه على النحو التالي:

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى، لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى، وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية.

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

بيان رابطة الأندية، فيتو

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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