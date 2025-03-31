الداخلية تحبط إغراق الأسواق بأكثر من 100 مليون قطعة ألعاب نارية ( صور )

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، توجيه حملات مكبرة استهدفت مصنعى ومتاجرى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود على مدار شهر رمضان المبارك، عن ضبط 2997 قضية بمضبوطات بلغت 100مليون و340 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

الداخلية تحبط إغراق الأسواق بأكثر من 100 مليون قطعة ألعاب نارية خلال شهر رمضان

كما نجحت الجهود الأمنية فى ضبط 20 ورشة بداخلها كميات كبيرة من مواد تصنيع الألعاب النارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة المختصة لتولى التحقيقات.

الداخلية تحبط إغراق الأسواق بأكثر من 100 مليون قطعة ألعاب نارية خلال شهر رمضان

جاء ذلك إستمرارًا للحملات الأمنية التى قامت بها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التصنيع والإتجار فى الألعاب النارية.

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