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خارج الحدود

الخامنئي فى خطبة العيد: ردّ إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة

الخامنئي، فيتو
الخامنئي، فيتو

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى علي الخامنئي، اليوم الإثنين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أن في هذه المنطقة هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.


وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الإثنين، في مصلى الإمام الخميني (رض) في العاصمة طهران، بحضور جموع غفيرة من المواطنين الإيرانيين وإمامة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وفي الخطبة الثانية من صلاة عيد الفطر المبارك قال قائد الثورة الإسلامية، يتهمون شعوب وأحرار المنطقة بالتبعية في هذه المنطقة هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاشم المجرم، ويتهمون الذين يدافعون عن بلادهم بالإرهاب بينما يرتكب الكيان المجرم الجرائم وينفذ الاغتيالات.

 

وأضاف، في هذه المنطقة هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم. الكيان الصهيوني وكيل عن الاستعمار ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية ويعتدي على سوريا ويصل إلى بضعة أمتار عن دمشق وكل ذلك نيابة عن المستعمرين.

 

وأشار سماحته إلى  أنه سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، الكل يجب أن يعلم أن مواقفنا هي كما في السابق، اذا قاموا بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة شديدة ومماثلة. اذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي.

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قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي صلاة عيد الفطر المبارك خطبة صلاة عيد الفطر المبارك

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