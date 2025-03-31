فلسطين تسيطر على صلاة العيد الفطر المبارك بمساجد القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

شهدت صلاة عيد الفطر المبارك 2025، بمساجد القاهرة والجيزة، تعبير المصلين عن دعمهم لأهالي فلسطين في ظل مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي.

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ورصدت عدسة “فيتو” تحول ساحات الصلاة في مساجد الصديق والأزهر الشريف ومصطفى محمود، لمظاهر دعم للقضية من خلال الهتاف ورفع لافتات، فيما حرص آخرون على أرتداء علم وشال فلسطين ضمن ملابس العيد.

حكم صلاة العيد

بدورها أوضحت دار الإفتاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستحب أداؤها للرجال والنساء، فهي تجمع المسلمين في أجواء من البهجة والتقوى.

وقد ورد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" (متفق عليه).

ومن السنة أن تُؤدى صلاة العيد في جماعة، وهو ما نقله الخلف عن السلف، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يحرصون على أدائها في المصلى مع المسلمين.

عدد تكبيرات صلاة العيد

تتميز صلاة العيد بتكبيراتها الإضافية التي تختلف بين الركعتين، ففي الركعة الأولى يُكبِّر الإمام سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، أما في الركعة الثانية فيكبر خمسًا بعد تكبيرة الانتقال.

ويُستحب أن يُقال بين التكبيرات: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا"، أو أن يسكت المصلي بين التكبيرات دون قول شيء. كما يمكن رفع اليدين أثناء كل تكبيرة وقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".

أما عن القراءة في الصلاة، فمن السنة أن يُقرأ بعد الفاتحة بسورة "الأعلى" في الركعة الأولى، وسورة "الغاشية" في الثانية، أو أن يُقرأ بسورة "ق" في الأولى و**"اقتربت الساعة"** في الثانية، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم.

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كيفية أداء صلاة العيد

صلاة العيد ركعتان تُصلَّى كسائر الصلوات، مع نية صلاة العيد، ولكن الأكمل في صفتها أن يبدأ الإمام الركعة الأولى بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يشرع في القراءة، وفي الركعة الثانية يُكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يكمل الصلاة كالمعتاد.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في صلاة العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الثانية، كما روى الدارقطني والبيهقي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، سوى تكبيرة الصلاة".

عدد ركعات صلاة العيد وخطبتها

بعد أداء الركعتين، يُلقي الإمام خطبة العيد، وهي خطبتان يُفصل بينهما بجلسة قصيرة، ومن المستحب أن يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والخطبة الثانية بسبع تكبيرات.

وتتناول الخطبة تذكير الناس بتقوى الله وقراءة القرآن، بالإضافة إلى بيان أحكام زكاة الفطر، والدعوة إلى التراحم والتسامح بين المسلمين.

كيفية صلاة العيد في المنزل للنساء

صلاة العيد سُنَّة مؤكدة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء بالخروج لأدائها، حتى الحُيَّض منهنّ لحضور الخير وشهود الدعوة.

أما إذا تعذر على النساء الذهاب إلى المصلى، فيمكنهن أداء صلاة العيد في المنزل دون خطبة، ويُستحب أن تُصلَّى بنفس الكيفية التي تُؤدَّى بها في المسجد، أي بركعتين مع التكبيرات الزائدة.

وقت صلاة العيد

يبدأ وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة من شروق الشمس، ويستمر وقتها حتى قبيل أذان الظهر.

واتفق جمهور الفقهاء على أن أفضل وقت لأدائها هو في الصباح الباكر، حتى يتفرغ المسلمون بعدها للتهنئة وزيارة الأهل والأحباب.

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بهذه الكيفية، يجتمع المسلمون في أجواء من البهجة والعبادة، محتفلين بعيد الفطر بالصلاة والتكبير والفرح، مستحضرين معاني الوحدة والتكافل التي يُجسدها هذا اليوم المبارك.

الأوقاف: تخصيص 6240 ساحة على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الفطر

من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 6240 ساحة على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الجميع لأداء الصلاة في أجواء منظمة تليق بهذه المناسبة المباركة.

أسامة قابيل يحذر من أخطاء تجعل صلاة العيد باطلة للملايين

من جانبه أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن صلاة العيد من الشعائر الإسلامية العظيمة التي ينبغي إقامتها وفق الضوابط الشرعية، وخاصة عند أدائها في الساحات الكبيرة التي تشهد تجمعات واسعة من المصلين.

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات له، أن الاختلاط غير المنضبط بين الرجال والنساء في صلاة العيد مخالف للسنة، حيث كان النبي ﷺ يخصص مكانًا للنساء في المصلى، وكانت هناك توجيهات واضحة بعدم التزاحم بين الجنسين.

وأضاف أن الإسلام يدعو إلى الالتزام بآداب الفصل بين الرجال والنساء في العبادات الجماعية، بما يضمن أداء الصلاة بخشوع وطمأنينة دون أي مخالفات شرعية.

أما عن بعض المصلين الذين قد لا يتوجهون نحو القبلة أثناء أداء صلاة العيد نتيجة الزحام، فقد أشار الدكتور أسامة قابيل إلى أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وأن الانحراف عنها بغير عذر يؤدي إلى بطلان الصلاة، خاصة إذا كان الانحراف كبيرًا وواضحًا. لذلك، يجب على القائمين على تنظيم صلاة العيد في الساحات توجيه الصفوف بشكل دقيق نحو القبلة، وإرشاد المصلين لضمان صحة الصلاة.

وشدد على أن المسلم ينبغي له تحري الدقة في أداء العبادات، والحرص على إقامة صلاة العيد وفق الهدي النبوي، بحيث تتحقق المقاصد الشرعية لهذه الشعيرة العظيمة دون الوقوع في مخالفات

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