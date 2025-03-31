الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يتناول الرئيس السيسي بعد قليل الإفطار مع أبناء الشهداء تكريمًا لهم ولأسرهم كما يشهد الرئيس السيسي عرضا فنيا.

ويشارك لفيف من نجوم الفن والرياضة في حفل الإفطار مع أبناء الشهداء ومنهم:الفنان سامح حسين وعلاء نبيل وعبد الستار صبري ومحمود فتح الله وجمال حمزة.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي  صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي.

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة والشرطة ولفيف من كافة أطياف الشعب المصري.


وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر قائلا: أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار..كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع.

 

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