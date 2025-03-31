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حوادث

العربيات اتعجنت، الدفع بسيارات إسعاف لنقل مصابي ووفيات حادث طريق صلاح سالم (فيديو)

تصادم بين عدد من
تصادم بين عدد من السيارات بطريق صلاح سالم، فيتو

يشهد طريق صلاح سالم التابع لقسم شرطة مدينة نصر زحامًا مروريًّا بعد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات ووقوع مصابين ووفيات.

 

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والوفيات للمستشفيات القريبة من الواقعة. 

وتواصل الخدمات المرورية بمديرية أمن القاهرة رفع آثار حادث تصادم كبير بين سيارة ملاكي ولودار وسيارة نقل موتي وميكروباص على طريق صلاح أسفر عن مصابين ووفيات.

وما زالت قوات الأمن تفحص مكان الحادث للتأكد من عدد المصابين والوفيات وسحب السيارات لانتظام حركة سير المركبات بعدما أصيب الطريق بشلل مروري.  

وشهد طريق صلاح سالم في محافظة القاهرة، حادثًا كبيرًا، إثر اصطدام عدد من السيارات منها سيارة لنقل الموتى وعربة نقل ثقيل “لودر”.

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طريق صلاح سالم شرطة مدينة نصر الخدمات المرورية

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