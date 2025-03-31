هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة بتقلبات جوية مفاجأة.

طقس أول أيام عيد الفطر المبارك

ويشهد طقس اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، واضطراب الملاحة البحرية، ونشاطًا للرياح مثيرًا للأتربة والرمال، وأمطارًا على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم 31 مارس 2025

وقالت الأرصاد في بيانها، إن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك يكون حارًّا نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 30 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين

وأوضح أن طقس اليوم يشهد أيضًا اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتكون سرعة الرياح (40: 60 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2: 3 أمتار).

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أيضا لن طقس اليوم يشهد فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

طقس غدا الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك

أما طقس غدا الثلاثاء 1 أبريل 2025 ثاني أيام عيد الفطر المبارك فأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس ثاني أيام العيد يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، تكون مصحوبة بفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 2 أبريل 2025 ثالث أيام عيد الفطر المبارك

وعن طقس الأربعاء 2 أبريل 2025 ثالث أيام عيد الفطر المبارك فقد أشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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