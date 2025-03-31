بعد اعتزال محمد سامي، مي عمر تحسم مصيرها في الأعمال الدرامية

بعد قرار زوجها محمد سامي اعتزال إخراج الأعمال الدرامية، خرجت زوجته الفنانة مي عمر لترد على منتقدي أعمالها الفنية ونجاح مشوارها الفني، حيث ربط بعض المشاهدين نجاح الفنانة بزوجها محمد سامي الذى دائمًا كان يمنحها الأدوار المختلفة.



الفنانة مي عمر بعد نجاحها في مسلسل إش إش، فاجأت متابعيها بإعلان جديد عبر فيسبوك عن مشروعها الدرامي القادم لشهر رمضان 2026، مؤكدة أنه سيكون عملًا يليق بالجمهور، على خطى إش إش، نعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ.



وكتبت مي عمر، عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله مسلسل إش إش يتصدر عدد مشاهدات شاهد في مصر، والوطن العربي وبقية دول العالم، طوال شهر رمضان بفارق نقاط ضخم عن بقية الأعمال، شكرًا إم بي سي مصر، وإم بي سي دراما، وشبكة قنوات إم بي سي وشكرًا شاهد على الدعم الدائم، والاهتمام طوال الوقت، والأفكار الجامدة اللي كلها كانت في محلها".



وأضافت: “شكرا الجمهور المصري والعربي العظيم وصناع وممثلين مسلسل إش إش، انتظروا قريبًا إعلان مشروعي القادم رمضان ٢٠٢٦، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم مثل إش إش ونعمه الأفوكاتو، ولؤلؤ مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة، وشكر خاص للداعم الأساسي والأب الروحي محمد سامي، شكرًا على مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله وبيهتم بيه، اتعلمت منك حاجات كتير فادتني وأكتر حاجة اتعلمتها منك واللي دايمًا بتقولها ”اقفلي ودنك وانجحي بس وما تسمعيش أي كلام من أي حد، وبعد الهيصة ما بيتبقاش غير النجاح".



وكانت مي عمر حققت نجاح كبير، خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل "إش إش"، والتي شاركت في بطولته بجانب ماجد المصري، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، عصام السقا، إدوارد، وغيرهم.

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