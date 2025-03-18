أخبار الحوادث اليوم، وفاة طفلة على يد خالتها أثناء الهزار، حقيقة حبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر، بلاغ ضد أحمد سيد زيزو بسبب 3 ملايين جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن قنا ، فى حل غموض العثور على جثة طفلة، وضبط مرتكب الواقعة والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر أمنى، حقيقة حبس ضابط شرطة اتهم بتلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتمايى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بدمياط.

إخماد حريق نشب بمخلفات مستشفى أبو الريش في السيدة زينب

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب بمخلفات مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب دون وقوع أي إصابات.

أحمد سيد زيزو، حرر مالك مركز صيانة سيارات محضرا بقسم شرطة القطامية ضد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، متهما إياه بالامتناع عن سداد قيمة تصليح سيارته داخل مركز الصيانة بعد إجراء إصلاحات بها تجاوزت 3 ملايين جنيه.

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إجراميين بالمنيا بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة عامين لموظفة لاتهامها بقتل زوجها، وإنهاءها حياته بعضة، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.





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