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حوادث

حقيقة حبس ضابط شرطة اتهم بتلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشف مصدر أمنى، حقيقة حبس ضابط شرطة اتهم بتلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر 

حقيقة حبس ضابط شرطة اتهم بتلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر 

 

وأوضح المصدر، بان المتابعة الأمنية رصدت ما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرارًا بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق  . 

 

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بالفحص تبين أن الواقعة "قديمة" تعود لعام 2015، وقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حياله فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك.

 

وأشار المصدر، أن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع "قديمة" والادعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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وزارة الداخلية حبس ضابط شرطة تلفيق قضية مخدرات قضية مخدرات حبس ضابط فى أكتوبر

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