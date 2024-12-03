ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالإسكندرية حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

غسل 60 مليون جنيه في الإسكندرية حصيلة النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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