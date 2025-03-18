الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

جثة
جثة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن قنا ، فى حل غموض العثور على جثة طفلة، وضبط مرتكب الواقعة والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا  تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف بوصول إشارة من المركز الأوربي بوفاة طفلة، وبها آثار خنق من منطقة العرب والنجاجرة في قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وكشف الفحص، أن الجثة لطفلة تدعى “لقاء.م.ا " 7 سنوات، متوفاة وبها آثار خنق في الرقبة فتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة.


وتوصلت التحريات ألى أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المجنى عليها “شهد. ش” 14 سنة،  وتبين أن المتهمة والمجنى عليها كانتا موجودتين داخل المنزلـ ويقومان باللعب بالحبل وقامت المتهمة بخنقها بالحبل على سبيل المزاح، فلفظت أنفاسها الأخيرة.

وألقى رجال المباحث، القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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