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محافظات

المشدد عامين لموظفة لاتهامها بقتل زوجها في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة عامين لموظفة لاتهامها بقتل زوجها، وإنهاءها حياته بعضة، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية  بشبرا الخيمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

أحالت النيابة العامة  بشبرا الخيمة المتهمة:- "مها م م ح" 40 سنة - المهنة: موظفة أمن حريمي بشركة داون تاون بالتجمع الخامس - العنوان شارع الشيخة خضرة - متفرع من شارع المعهد الديني - عرب العيايدة مركز الخانكة، في القضيه رقم ٣٩٤٣٩ ٢٠٢٤٧ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٤٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لأنها في يوم ٢٠٢٤/٥/٢٦ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية، ضربت المجنى عليه / سليمان فوزى أحمد عبد المقصود عمدًا بأنها على إثر مشاجره نشبت بينهما إثر خلافات زوجية تعدت عليه ضربًا بالأيدى وقامت بعقره بذراعيه فأحدثت ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية ولم تقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

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