الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 24 تاجر مخدرات و113 سلاحا ناريا

اسلحة نارية
اسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسيوط

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 22 قضية جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم قرابة 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدرى "الهيروين , الأفيون" – كمية من الأقراص المخدرة بحوزة 24 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية".

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كما ضبط 113 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" ضمت “17 بندقية آلية – 38 بندقية خرطوش – طبنجة – 57 فرد محلى - عدد من الطلقات” بحوزة 104 متهم"لــ 38 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 564 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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