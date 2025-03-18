الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

عاطل يمزق جسد شاب انتقامًا منه لتدخله في فض مشاجرة مع شقيقه بدمياط

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتمايى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بدمياط.
 

عاطل يمزق جسد شاب انتقاما منه لتدخله فى فض مشاجرة مع شقيقه بدمياط 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بمدينة رأس البر بدمياط.

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وبالفحص تبين  تلقى قسم شرطة رأس البر  بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم؛ بتضرره من عاطل – سبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، ضرب، إتلاف"– مقيم بدائرة القسم؛ لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بكدمات وجروح إثر نشوب مشاجرة بينهما حال قيام الأخير بالتدخل لفض خلاف بين الشاكي وشقيقه.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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