الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

غسل 50 مليون جنيه
غسل 50 مليون جنيه

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إجراميين بالمنيا  بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).

 

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وقدرت أعمال الغسل بـقرابة 50 مليون جنيه،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجا  العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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