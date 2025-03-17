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رياضة

مصدر مقرب من زيزو يكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

زيزو
زيزو

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله بشأن توقيع نجم الأبيض للأهلي. 

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية بأن أحمد سيد زيزو وقع للأهلي لمدة ٣ سنوات في صفقة انتقال حر على أن ينتقل للفريق الأحمر بنهاية الموسم. 

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

 

أحمد سيد زيزو 

وقال المصدر إن زيزو لم يوقع للأهلي كما يتم تداوله. 

وعن تطورات ملف تجديد عقده مع الزمالك، قال: لا يوجد أي جديد وننتظر تحركا من الزمالك خاصة أن اللاعب اتفق مع الإدارة أكثر من مرة على التجديد ولكن الإدارة تراجعت.

 

حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط للتجديد لزيزو 

واستنجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأعضاء لجنة تخطيط كرة القدم داخل جدران ميت عقبة، من أجل محاولة إنهاء ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ورغم تبقي أقل من 3 أشهر على انتهاء الموسم إلا أن الزمالك لم يستطع حسم ملف تجديد زيزو رغم عقد أكثر من جلسة مع اللاعب. 

 

 حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط لتجديد عقد زيزو

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن حسين لبيب تحدث مع الثلاثي عمرو الجنايني وأحمد حسام ميدو وحازم إمام من أجل تولي ملف تجديد عقد زيزو في ظل الاختلاف بوجهات النظر بين زيزو والإدارة.

وواصل: مجلس الزمالك يخشى رحيل زيزو مجانا ولذلك استنجد بلجنة التخطيط للاتفاق مع اللاعب على التجديد.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو غاضب وبشدة من جلوس الإدارة أكثر من مرة معه والاتفاق على كافة أمور التعاقد الجديد إلا أن المجلس خلف في الأخير.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

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