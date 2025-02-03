مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

لقي عنصران إجراميان شديد الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة؛ قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان.

مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - أحدهما محكوم عليه بحكمين بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد" ومطلوب ضبط الآخر فى جناية "قتل عمد" وسبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "شروع فى قتل، سلاح نارى، إتلاف") بفرض سطوتهما الإجرامية على الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بإستخدام الأسلحة النارية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تتبعهما ورصد تحركاتهما وتحديد مكان إختبائهما بإحدى القرى بأسوان، وتم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادرا بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وضُبط بحوزتهما (3 بنادق آلية – رشاش جرينوف – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "بانجو، حشيش، هيروين، أفيون" – 2000 قرص مخدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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