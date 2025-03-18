سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة بـ 4.5 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها.



فى البحيرة؛ تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إدكو، وبحوزته 12 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



وفى مطروح؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 18 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



ضبط كميات من مخدر الحشيش وأسلحة بـ 4.5 مليون جنيه

وفى السويس، ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 7 سلاح نارى.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 4.5 مليون جني.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وللإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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