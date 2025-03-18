الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

بلاغ ضد أحمد سيد زيزو بسبب 3 ملايين جنيه (تفاصيل)

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

أحمد سيد زيزو، حرر مالك مركز صيانة سيارات محضرا بقسم شرطة القطامية ضد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، متهما إياه بالامتناع عن سداد قيمة تصليح سيارته داخل مركز الصيانة بعد إجراء إصلاحات بها تجاوزت 3 ملايين جنيه.

 

صاحب مركز صيانه سيارات يحرر محضرا ضد زيزو لمنعه سداد قيمة تصليح سيارته
 تلقي قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك مركز صيانة سيارات اتهم فيه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بعدم سداد قيمة صيانة السيارة الخاصة به بعد إصلاحها  .

وقال مالك  مركز صيانة السيارات في بلاغه، أن اللاعب أحمد سيد زيزو  حضر بسيارته إلى مقر المركز في القطامية وطلب إصلاح سيارته وبلغت تكاليف الإصلاحات 3 مليون جنيه سدد منها مليون واحد فقط ولم يقم بسداد المتبقي من المبلغ.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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صاحب مركز صيانه سيارات يحرر محضرا ضد زيزو لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

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