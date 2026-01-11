الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، بكاء وحسرة لاعبي كوت ديفوار بعد الخسارة أمام منتخب مصر بأمم أفريقيا

كوت ديفوار، فيتو
كوت ديفوار، فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، دخل لاعبو منتخب كوت ديفوار في حالة من الحسرة والبكاء عقب الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

 

فيما بكى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من الفرحة عقب  التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لفرحة وبكاء حسام حسن.

 

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقيا المنتخبين في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 هدف فقط.

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ضم تشكيل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

ضم تشكيل منتخب كوت ديفوار بقيادة مديره الفني إيمرسي فاي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

 

نتيجة آخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كوت ديفوار ضد مصر مباراة مصر والسنغال محمد الشناوي منتخب مصر ضد كوت ديفوار منتخب كوت ديفوار

مواد متعلقة

شاهد، بكاء حسام حسن بعد الفوز على كوت ديفوار والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

جراديشار وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام فاركو بكأس عاصمة مصر

قبل مواجهة كوت ديفوار، أرقام قياسية لمحمد صلاح مع منتخب مصر

مدرب من ذهب، أرقام قياسية لـ إيمرسي فاي مدرب كوت ديفوار قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

مكافأة ضخمة للفراعنة حال تخطي عقبة كوت ديفوار الليلة بأمم إفريقيا

الفوز بـ 15 مباراة من 23 لقاء، أرقام مذهلة لحسام حسن مع منتخب مصر

3 ألقاب وتاريخ حافل، أرقام منتخب كوت ديفوار بأمم إفريقيا

أبرز أسلحة كوت ديفوار لمواجهة مصر في أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية.. والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

شاهد، بكاء وحسرة لاعبي كوت ديفوار بعد الخسارة أمام منتخب مصر بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

المزيد
الجريدة الرسمية