محافظ القليوبية: قضية العنف ضد المرأة ليس مجرد مشكلة فردية

استقبل اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر،إيف ساسنيرات، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وال وذلك لتفقد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها، وعقد جلسات تشاور وتوعية لتعزيز التعاون في هذا الملف الهام.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة سلمي دوارة نيابة عن المستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي والدكتورة شيرين بركات مقرر المجلس فرع القليوبية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة الاستاذة شيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يشارك برنامج الأمم المتحدة للسكان في إنشاء العديد من الوحدات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة القليوبية، ومن أبرزها وحدة جامعة بنها التي تأسست عام 2018 بهدف خلق بيئة آمنة للتعلم، ورفع الوعي الطلابي بقضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

وتقوم هذه الوحدات باستقبال الشكاوى الخاصة بالعنف، وتقديم المساعدة اللازمة، والتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى مثل مكتب شكاوى المرأة لتقديم الدعم القانوني، بالإضافة إلى الوحدات الطبية والنفسية، يقدم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجًا للتعلم الحرفي يستهدف الناجيات من العنف، حيث يوفر لهن دورات تدريبية حرفية تساعدهن على اكتساب مهارات جديدة تمكنهن من الاعتماد على أنفسهن.

جولة ميدانية في جامعة بنها لتفقد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة

وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في جامعة بنها لتفقد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، واجتماعًا مع الفريق الطبي في وحدة المرأة الآمنة، وزيارة للعيادات الخاصة بالوحدة، كما تم تنظيم جلسة تفاعلية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بهدف رفع الوعي وتثقيف المشاركين حول أشكال العنف وأسبابه وتأثيراته، وتزويدهم بمهارات التواصل لمنع العنف والاستجابة له.

محافظ القليوبية،أهمية هذا التعاون الدولي في دعم جهود الدولة المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة

وأكد محافظ القليوبية خلال لقائه بالسفيرة على أهمية هذا التعاون الدولي في دعم جهود الدولة المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة لها في كافة المجالات، ولذلك فإننا نعمل جاهدين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. نحن نركز بشكل خاص على توفير خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للنساء الناجيات من العنف، بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف التي تستهدف تغيير المفاهيم الخاطئة حول هذه القضية."

محافظ القليوبية: قضية العنف ضد المرأة ليس مجرد مشكلة فردية

وأضاف محافظ القليوبية أن قضية العنف ضد المرأة ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو مشكلة مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، ولذلك فإننا نعمل على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام لرفع الوعي المجتمعي بهذه القضية وتغيير السلوكيات السلبية."

وأشادت سفيرة النرويج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال، وأكدا على استمرار دعمهما لبرامج مناهضة العنف ضد المرأة في مصر حيث قدمت الشكر لمحافظ القليوبية والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على حسن الاستقبال والتنظيم لهذه الزيارة مؤكدة أن السفارة تتطلع إلى استمرار التعاون في المستقبل لتحقيق الاهداف المشتركة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

و على هامش اللقاء تقدمت الدكتورة سلمي دوارة نيابة عن المستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالشكر للمجلس القومي للمرأة فرع القليوبية علي مجهوداته خلال الفترة الماضية وخاصة الرد علي الشكاوي في مجال تعرض المرأة والفتاة للعنف.

مقرر المجلس القومي للمرأه توضح جدول زيارة سفيرة النرويج للقليوبية

اشارت الدكتورة شيرين بركات مقرر المجلس بالقليوبية ان الزيارة اليوم تتضمن عددا من المحاور منها لقاء من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، لمناقشة دور الجامعة واليات التعاون بالاضافة الي زيارة وحدة المراة الامنة بالجامعة وعقد لقاء مع الفريق الطبي لوحدة المرأة الامنة.

واضافت بركات ان الزيارة ستتضمن ايضا زيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية ولقاء مع ممثل مكتب شكاوي المرأة والفريق القانوني للتعريف بالبرنامج المهني للضحايا من العنف ضد المرأة والفتاة في اطار التنسيق متعدد القطاعات وبالشراكة مع مكتب شكاوي المرأة ببنها،بالاضافة الي تفقد مركز التدريب المهني لمعرفة المزيد عن عدد حالات العنف ضد المرأة والفتاة والدعم المقدم للضحايا واخيرا زيارة لنادي التوعية السكانية لمناقشة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب كفر مناقر



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