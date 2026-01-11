مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية.. والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

18 حجم الخط

أكد إيمرس فاي، المدير الفني للمنتخب الإيفواري، أن سيناريو الخروج من ربع نهائي أمم أفريقيا أمام مصر كان "مؤلمًا"، مشيرًا إلى أن فريقه كان يدرك مسبقًا هوية المنافس الذي يجيد اللعب على أخطاء الخصوم واستغلال عنصر الوقت لصالحه.

تصريحات مدرب كوت ديفوار

وفي المؤتمر الصحفي الذي تبع اللقاء، أكد فاي أن معرفة أسلوب لعب الفراعنة لم تكن كافية لإيقافهم، قائلًا: "المحبط أننا نعلم جيدًا قوة هذا الفريق في الدفاع وخبرة لاعبيه الواسعة في كسب الوقت، ولكننا لم ننجح في التعامل مع ذلك ميدانيًا".

وأضاف فاي أن السيناريو تعقد تمامًا بعد اهتزاز شباك "الأفيال" بالهدف الأول، حيث أوضح: "كنا ندرك أن استقبالنا لهدف مبكر سيجعل العودة مستحيلة؛ لأن المنتخب المصري يمتلك الحنكة لإهدار الوقت وقتل ريتم المباراة، وهذا ما حدث بالفعل وصعّب مأموريتنا في التعديل".

كما انتقد فاي المردود الدفاعي لفريقه، حيث أضاف: "الأهداف التي تلقيناها نتجت عن أخطاء فادحة وغير معتادة من لاعبينا، وهذه الهفوات وضعتنا في موقف معقد وعرقلت مسيرة المنتخب التي كنا نخطط لها في هذه النسخة".

واختتم فاي حديثه مؤكدًا أن الدروس المستفادة من هذه الهزيمة قاسية، خاصة وأن الفريق كان يملك الطموح للذهاب بعيدًا، لكن "تفاصيل الخبرة" هي من رجحت كافة المنتخب المصري في النهاية.

