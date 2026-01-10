الأحد 11 يناير 2026
الموت يفجع الفنان محمد رمضان

أعلن  الفنان محمد رمضان عن وفاة خاله وكتب رمضان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي مصطفى أحمد عبد المحسن، أسألكم له الدعاء.

ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن.

وعلى الصعيد الفني روج النجم محمد رمضان لحفله في نيويورك والمقرر إقامته يوم 17 يناير وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

 

محمد رمضان يروج لحفله في نيويورك 

وقال “رمضان”: "إلى نيويورك.. يوم ١٧ يناير ثقة في الله هنكتب تاريخ جديد أول جمهور عربي مع فنانهم المصري في ماديسون سكوير جاردن. مدام ربنا معانا ثم أنتم محدش هينافسنا على الكوكب دا". 

وكان النجم محمد رمضان أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في إستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل، قيام محمد رمضان بتقبيل مساعدته وطبطبته عليها بعدما ساعدته في تغيير حذائه، وسط مطالبات الجمهور برمي حذائه لهم.

وظهر محمد رمضان خلال حفله بإستاد القاهرة، بأكثر من إطلالة مختلفة جذبت أنظار الجمهور.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن تفاصيل جولته الغنائية الجديدة في القارة الأوروبية، التي تشمل عدة مدن كبرى خلال الموسم الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها حفلات في لندن، برلين، وميلانو، لتنتهي في مدينة أمستردام بهولندا. 

ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات التقنية والاستعراضات الراقصة التي سيقدمها رمضان لجمهوره في الخارج. 

