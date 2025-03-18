إخماد حريق نشب بمخلفات مستشفى أبو الريش في السيدة زينب
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب بمخلفات مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب دون وقوع أي إصابات.
ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
حريق مخلفات مستشفى أبو الريش
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلقات مستشفى أبو الريش بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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