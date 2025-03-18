الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

سقوط عصابة نسائية بمدينة نصر للنصب على راغبي العمل بالخارج

سقوط سيدتين
سقوط سيدتين

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدتان ؛ بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بمدينة نصر.

سقوط سيدتين لـ إنشاء شركة للنصب والإحتيال على راغبى العمل بالخارج بمدينة نصر
سقوط سيدتين لـ إنشاء شركة للنصب والإحتيال على راغبى العمل بالخارج بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتان "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

نصب والاحتيال على راغبى العمل بالخارج بمدينة نصر

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن، من ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود إتفاق بإسم الشركة - دفاتر إيصال إستلام نقدية خاصة بالشركة  جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي،  وتم تخاذ الإجراءات القانونية.

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