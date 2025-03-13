أخبار الحوادث اليوم: تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC.. ضبط عامل تحرش بسيدة أجنبية بالزمالك.. مقتل زعيم بؤرة إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حبس سيدة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها فى مدينة 6 أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة لاتهامها بسرقة سيارة ملاكي، بعد استدراج مالكها الذي يعمل بإحدى شركات توصيل الركاب لمدينة 6 أكتوبر، وإيهامه بإقامة علاقة معه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.



سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

في تحقيقات نيابة أكتوبر استمرت 8 ساعات، كشف سائق سيارة مدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس عن تفاصيل ما تعرض له.

النيابة تحرز مقاطع فيديو مشاجرة الفردوس وتستدعي مصوريها للتحقيق

استدعت النيابة العامة بأكتوبر عدد من شهود العيان على مشاجرة الفردوس ومصوري مقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي.



مأساة في المنيا، مصرع 3 عمال داخل بئر عمقه 17 مترًا في بني مزار

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث 3 عمال لقوا مصرعهم داخل بئر عمقه 17 مترا في مزرعة في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.



النيابة تحتجز المتهم الرئيسي في واقعة مشاجرة الفردوس وتخلي سبيل زوجته

قررت جهات التحقيق المختصة، حجز المتهم في ارتكاب واقعة الفردوس، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص.



انفجار أنبوبة غاز في شقة بالإسكندرية يسفر عن إصابة شخص وانهيار الجدران

أصيب شخص في حريق شقة سكنية بالطابق السابع والأخير بإحدى العمارات السكنية بمنطقة 45 شرق الإسكندرية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز عقب تسريب الغاز منها، مما أدى إلى انهيار جدران الشقة من قوة الانفجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



أكبر شبكة لترويج الذهب المقلد في قبضة الأمن، اعترافات المتهمين تكشف تفاصيل الجريمة

أدلى المتهمون بترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادثين متفرقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، كما تم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، والثالث إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

القبض على المتهمين فى مشاجرة مائدة رحمن الحسين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين المتورطين فى مشاجرة داخل مائدة إفطار بالحسين بمنطقة الجمالية والمعروفة بواقعة إعلاميا "مشاجرة مائدة رحمن الحسين".



في نهار رمضان، ضبط عامل تحرش بسيدة أجنبية بالزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بمحل أدوات موسيقية لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية في نهار رمضان أثناء شرائها “جيتار” بمنطقة الزمالك.

حيثيات الحكم في نزاع شقة الفنان وائل نور

أودعت محكمة مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها بشأن ملكية شقة الفنان الراحل وائل نور، والتي كانت محل خلاف بين أرملته غادة وطليقته الفنانة أميرة العايدي.

تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 14 متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تحطيم مباحث البحيرة منزلها والقبض على أسرتها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو سيدة زعمت تحطيم مباحث البحيرة منزلها والقبض على أسرتها.

الأمن يكشف ملابسات فيديو احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على المواقع بشأن احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

النيابة تفتح تحقيقا موسعًا في اتهامات السب والقذف بين عمرو السولية وعضو بالأهلي

قررت نيابة مدينة نصر فتح تحقيق موسع في الاتهامات المتبادلة بين عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، وأحد أعضاء النادي، بتهم السب والقذف وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل فرع النادي بمدينة نصر لكشف ملابسات الواقعة التي وقعت عقب قرار النادي بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك.



مقتل زعيم بؤرة إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة ومصرع زعيم البؤرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية.



بعد تداول فيديو، القبض على محاسب دهس عامل دليفرى بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس عامل توصيل طلبات مما أودى بحياته أسفل كوبرى النزهة بمصر الجديدة.

اعترافات حارس عقار متهم بهتك عرض طفل داخل جراج في الوايلي

أدلى حارس عقار متهم بهتك عرض طفل داخل جراج باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

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