حيثيات الحكم في نزاع شقة الفنان وائل نور

أودعت محكمة مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها بشأن ملكية شقة الفنان الراحل وائل نور، والتي كانت محل خلاف بين أرملته غادة وطليقته الفنانة أميرة العايدي.

أصدرت المحكمة حكمها ببطلان عقد البيع المشهر لعام 2011، وإلزام المستأنفين بتسليم الشقة للفنانة أميرة العايدي، بعد إثبات التزوير في توقيع الفنان الراحل على العقد.

بدأ النزاع حول الشقة الكائنة في أبراج السراج مول، بمدينة نصر، عندما ادعت أميرة عبد القادر إبراهيم (الفنانة أميرة العايدي) أنها اشترت الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ في 4 مايو 1998، وسددت ثمنها بالكامل بهدف تأمين مستقبل أبنائها القصر إلا أنها فوجئت بظهور عقد بيع آخر بتاريخ 13 مارس 2011 منسوب للفنان الراحل وائل نور، يفيد ببيع نفس الشقة مجددًا لشخص آخر.

بناءً على ذلك، رفعت الفنانة دعوى قضائية تطالب برد وبطلان العقد المشهر تحت رقم 1309 لسنة 2011، وشطبه من سجلات الشهر العقاري، وإلزام الطرف الآخر بتسليم العقار خاليًا من الأشخاص والمنقولات.

بعد تداول الدعوى، أمرت المحكمة بانتداب مصلحة الطب الشرعي لفحص توقيع وائل نور على العقد المشهر لعام 2011.

وجاء التقرير الفني ليؤكد أن التوقيع مزور، مما أدى إلى إصدار المحكمة حكمها في 28 ديسمبر 2023، والذي تضمن:

إلغاء الحكم الابتدائي: ولم يلق الحكم الابتدائي قبولًا لدى أرملة الفنان الراحل، غادة، التي بادرت بالطعن عليه في الاستئناف رقم 2009 لسنة 28 قضائية، مستندة إلى عدة نقاط قانونية.

الاستئناف النهائي: بعد تداول الجلسات، قررت المحكمة ضم الاستئنافين معًا لارتباطهما الوثيق، وأصدرت حكمها النهائي في جلسة 4 فبراير 2025، والذي تضمن:

إلغاء الحكم الابتدائي، ورد وبطلان عقد البيع المشهر لعام 2011.

قبول الاستئناف الفرعي المقدم من الفنانة أميرة العايدي، وإلزام المستأنفين بتسليم الشقة لها خالية من الأشخاص والمنقولات.

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